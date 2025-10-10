O mercado de trabalho está em constante transformação, impulsionado por avanços tecnológicos, mudanças sociais e novas demandas econômicas. Nesse cenário, algumas profissões se destacam por sua alta procura e relevância global, atraindo profissionais em busca de estabilidade, boas remunerações e oportunidades de crescimento.

Uma pesquisa global realizada pela plataforma de currículos Resume.io identificou as profissões mais desejadas em 170 países. O estudo aponta que piloto de avião ocupa o primeiro lugar no ranking mundial, com mais de 1,3 milhão de buscas em 2024, sendo também a profissão mais procurada pelos brasileiros e em outros 33 países.

O levantamento analisou dados de buscas realizadas no Google e no Microsoft Bing sobre como ingressar ou atuar em diversas profissões. As carreiras relacionadas a viagens predominam entre as mais procuradas, com destaque para comissário de bordo e agente de viagens.

O engenheiro de software aparece na terceira posição mundial, com cerca de 600 mil buscas anuais. A profissão se destaca pela alta demanda, estabilidade financeira e possibilidade de trabalho remoto, oferecendo salários médios em torno de R$ 13 mil por mês.

Profissões em alta: tendências globais e oportunidades

O levantamento mostra que as profissões mais desejadas refletem mudanças nas prioridades e necessidades do mercado de trabalho. Carreiras ligadas a viagens, tecnologia e serviços especializados aparecem no topo das buscas, indicando a valorização de habilidades técnicas, adaptabilidade e capacidade de atuar em contextos internacionais ou digitais.

Além da remuneração atrativa, muitos desses cargos oferecem flexibilidade, estabilidade e perspectivas de crescimento, tornando-os alvos de interesse não apenas em nível local, mas em escala global. Entender essas tendências ajuda profissionais e estudantes a direcionar suas escolhas de carreira e se preparar para as demandas do futuro.