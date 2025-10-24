Com o aumento do salário mínimo em São Paulo, muitos trabalhadores passaram a avaliar novas possibilidades de consumo — e a compra de um carro é uma das principais delas. O reajuste no piso estadual amplia o poder de compra e pode facilitar o acesso ao crédito, tornando o financiamento de veículos uma opção mais viável.

Mas afinal, quais modelos cabem no bolso de quem recebe o novo salário mínimo paulista? Com a elevação do piso, que ultrapassa a média nacional, trabalhadores paulistas agora têm um pouco mais de fôlego para planejar grandes aquisições.

No caso dos automóveis, o valor da renda influencia diretamente nas condições oferecidas pelas financeiras, como o limite de crédito, o valor da entrada e o número de parcelas. Com um bom planejamento e escolha de modelos mais acessíveis, é possível encontrar opções de carros populares zero-quilômetro ou seminovos em bom estado que se encaixam no orçamento.

Entre os modelos mais procurados estão compactos econômicos, como Fiat Mobi, Renault Kwid e Chevrolet Onix — veículos que se destacam pelo baixo consumo e manutenção acessível. Já no mercado de seminovos, opções como Hyundai HB20, Volkswagen Gol e Ford Ka surgem como alternativas vantajosas, permitindo prestações mensais compatíveis com o novo salário mínimo do estado.

Quanto é o novo salário mínimo paulista?

Em 2025, o governo de São Paulo oficializou um novo reajuste no salário mínimo regional, elevando o valor para R$ 1.640. O aumento busca acompanhar a alta do custo de vida no estado e garantir melhores condições para os trabalhadores de setores que utilizam o piso paulista como referência, como comércio, serviços e construção civil.

Esse valor é superior ao salário mínimo nacional, que está em R$ 1.502, reforçando a política estadual de valorização da renda. Além de beneficiar diretamente milhares de empregados com carteira assinada, o reajuste também tem impacto positivo na economia local, já que aumenta o poder de compra e estimula o consumo em diversos setores.