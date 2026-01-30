Com as altas temperaturas e o uso cada vez mais frequente do ar-condicionado, uma dúvida se torna comum entre os consumidores: afinal, qual é a temperatura ideal para garantir conforto sem pesar tanto na conta de luz? Ajustar corretamente o aparelho pode fazer diferença no consumo de energia e no desempenho do equipamento.

Especialistas apontam que manter o ar-condicionado entre 23 °C e 25 °C costuma ser o equilíbrio mais eficiente entre conforto térmico e economia de energia. Temperaturas muito baixas exigem um esforço maior do aparelho, elevando o consumo elétrico e, consequentemente, o valor da conta no fim do mês.

Cada grau reduzido abaixo dessa faixa pode representar um aumento significativo no gasto, especialmente em períodos de uso prolongado. Além do ajuste da temperatura, outros hábitos ajudam a economizar, como manter portas e janelas bem fechadas.

Utilizar cortinas ou persianas para bloquear a incidência direta do sol e realizar a limpeza periódica dos filtros também é essencial. Por fim, optar pelo modo “econômico” ou “sleep”, quando disponível, contribuirá para reduzir o consumo sem comprometer o conforto, principalmente durante a noite.

Hábitos simples que ajudam a reduzir o consumo de energia

Além de escolher a temperatura correta, pequenas mudanças na rotina fazem diferença no desempenho do ar-condicionado. Evitar ligar e desligar o aparelho com frequência, usar ventiladores para ajudar na circulação do ar e escolher modelos com selo Procel de eficiência energética são medidas que contribuem para um consumo mais consciente e econômico.

Outro ponto importante é a manutenção do ambiente. Ambientes bem vedados, com pouca troca de ar externo, mantêm a temperatura estável por mais tempo, reduzindo o esforço do equipamento. Dessa forma, o ar-condicionado trabalha de maneira mais eficiente, garantindo conforto térmico sem surpresas desagradáveis na conta de luz.