Um levantamento recente, realizado pela consultoria K.Lume, revelou que o mercado automobilístico nacional iniciou 2026 a pleno vapor, uma vez que o número de veículos emplacados aumentou expressivamente já no primeiro trimestre do ano.

Inclusive, de acordo com os dados apurados, somente no mês de março foram vendidos mais de 257 mil automóveis de diferentes categorias. E vale destacar que uma parcela significativa desse volume foi impulsionada por uma montadora muito popular no Brasil.

Isso porque a italiana Fiat conseguiu se manter na liderança por mais um mês, se destacando principalmente no segmento de picapes compactas e hatchbacks, com modelos como o Fiat Strada aparecendo entre seus principais produtos.

Ao longo do primeiro trimestre, a montadora já acumulou a venda de cerca de 126.605 veículos. E considerando que sua vantagem em relação às concorrentes ainda é significativa, é provável que consiga manter essa posição por mais algum tempo.

Além da Fiat Strada, outros destaques da Fiat incluem o Argo e o Mobi, no segmento de hatches, bem como o Fastback e o Pulse entre os SUVs, que evidencial a versatilidade da fabricante no mercado brasileiro.

Carros mais vendidos do Brasil em 2026: confira o top 10

É relevante destacar que o ranking dos carros mais vendidos de 2026 apresentou surpresas inesperadas, pois embora os veículos movidos à combustão tenham se mantido em alta, modelos eletrificados também conquistaram posições de destaque. Fontes atualizadas revelaram que o top 10 atual é composto por (via CNN Brasil):

Fiat: 126.605 emplacamentos;

126.605 emplacamentos; Volkswagen: 97.036 emplacamentos;

97.036 emplacamentos; GM (Chevrolet): 61.171 emplacamentos;

61.171 emplacamentos; Hyundai: 41.499 emplacamentos;

41.499 emplacamentos; BYD: 37.637 emplacamentos;

37.637 emplacamentos; Toyota: 36.042 emplacamentos;

36.042 emplacamentos; Renault: 29.705 emplacamentos;

29.705 emplacamentos; Jeep: 27.166 emplacamentos;

27.166 emplacamentos; Honda: 24.205 emplacamentos;

24.205 emplacamentos; Nissan: 18.165 emplacamentos;

Outras montadoras igualmente famosas, como a Ford e a Citroën, apresentaram um ritmo mais lento, não conseguindo chegar nem mesmo a 10 mil emplacamentos, apesar de sua popularidade no país.