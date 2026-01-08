Durante o período pós-Natal, um alerta importante chamou a atenção de consumidores em todo o Brasil: a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ordenou o recolhimento e a proibição da venda de certos panetones após detectar a presença de fungos em alguns lotes.

A decisão, publicada no Diário Oficial da União, afeta produtos da marca D’Viez e visa evitar riscos à saúde de quem consumiu ou ainda tem os itens em casa. A fabricante, D’Viez Indústria e Comércio de Chocolates Finos Ltda., comunicou voluntariamente o recolhimento após a constatação da contaminação, que foi detectada na superfície dos produtos.

De acordo com a Anvisa, os lotes afetados possuem validade até 27 de fevereiro de 2026 e incluem os seguintes:

Mini Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional (140 g) – lote 251027.

Panetone Nossa Língua Trufado com Bombons “Formato de Língua de Gato” (700 g) – lote 251027.

Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional (700 g) – lote 251027.

Panetone com Frutas Trufado Tradicional (700 g) – lote 251027.

Além dos panetones, a agência também proibiu a fabricação, venda, distribuição e consumo de produtos da empresa Coguvita II Alimentos Ltda., que contêm cogumelos sem autorização para uso em alimentos no Brasil. Todos esses itens devem ser recolhidos imediatamente do mercado para evitar riscos à saúde da população.

O descumprimento das determinações da Anvisa pode gerar sanções severas. No caso dos panetones, a comercialização ou consumo dos produtos contaminados é proibida, e qualquer desrespeito às normas pode acarretar penalidades administrativas e legais para os responsáveis.