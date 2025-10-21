Decidir o nome de um filho é um dos momentos mais singulares e emocionantes na jornada de qualquer pai ou mãe. É uma decisão repleta de simbolismo e afeto, que, frequentemente, demanda longas semanas de pesquisa e reflexão. Embora a percepção de beleza seja eminentemente pessoal, estudos linguísticos indicam que certas combinações de sons e estruturas de palavras podem ser universalmente mais prazerosas ao ouvido humano.

O estudo da harmonia sonora

Partindo desse princípio, a marca My 1st Years encomendou uma pesquisa, conduzida pelo linguista Bodo Winter, da Universidade de Birmingham. O objetivo era analisar uma série de nomes próprios, tanto masculinos quanto femininos, para determinar quais deles geram a reação acústica mais positiva. O trabalho se apoiou em uma investigação prévia, de 2018, que avaliou a beleza nominal com base em aspectos como a fluidez e suavidade fonética, além da ressonância emocional que as palavras provocam ao serem ditas.

O veredito para os nomes masculinos

De acordo com os achados, o nome masculino que se destacou como o mais melodioso e agradável do mundo foi Zayn. Popularizado em países como o Reino Unido, em parte pela visibilidade do cantor Zayn Malik, ex-membro do grupo One Direction, ele encabeça a lista dos nomes mais “bonitos” para a ciência. Outras opções que figuraram no topo da lista, como Julian, William, Isaiah e Leo, também foram reconhecidas pela sua harmonia fonética e pela forma positiva como são percebidas na pronúncia.

O significado de Zayn

O nome Zayn possui raízes na língua árabe e carrega consigo os significados de “beleza”, “graça” ou “puro”. Trata-se de uma variação de Zain, que evoca charme e elegância, frequentemente associado a uma personalidade harmoniosa e cativante. Apesar dos critérios científicos, os autores do estudo ressaltam que fatores como sotaque, referências culturais e vivências individuais continuam sendo cruciais na forma como cada pessoa julga a sonoridade de um nome.