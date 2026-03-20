Depois de fazer história no futebol, tanto dentro dos campos quanto nos bastidores, o ex-treinador Vanderlei Luxemburgo agora pretende se dedicar à carreira política, tendo sido anunciado como candidato ao Senado pelo Tocantins.

Vale lembrar que, além de morar em Palmas, Luxa, como é popularmente conhecido pelo público, também administra empreendimentos diversificados no território tocantinense, incluindo a emissora de televisão a TV Jovem, afiliada da Record.

Para concorrer ao cargo, o ex-treinador se filiou ao Podemos, o partido de centro-direita que foi fundado originalmente em 1995 sob o nome de “Partido Trabalhista Nacional” e que vem sendo comandado pela família Abreu desde os primórdios.

Inclusive, a candidatura de Luxa ao senado foi oficialmente anunciada pela presidente nacional da legenda, Renata Abreu, durante um evento do Podemos em Tocantis realizado nesta quarta-feira (18).

O prefeito Eduardo Siqueira também esteve presente na ocasião, na qual ainda foram oficializadas as filiações do ex-deputado federal Osires Damaso e do ex-governador Sandoval Cardoso ao partido. A nomeação de Luxemburgo foi amplamente celebrada pelos presentes.

Candidaturas anteriores de Vanderlei Luxemburgo

Esta não é a primeira vez que Luxemburgo tenta disputar uma vaga no Senado. Em 2022, quanto ainda era filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), ele chegou a ser anunciado, mas acabou não sendo aprovado pelo diretório estadual da legenda.

O ex-prefeito de Palmas, Carlos Amastha, acabou sendo anunciado em seu lugar. E vale destacar que a decisão não foi bem aceita pelo ex-técnico, o que gerou, na época, um grande tumulto no partido, com Luxa afirmando ter sido “apunhalado pelas costas”.

Na época, ele entrou na Justiça para pedir a impugnação da candidatura de Amastha, alegando que o adversário teve as contas reprovadas pela Câmara Municipal quando era prefeito. E no fim, Amastha não conseguiu nem mesmo se eleger para o cargo, ficando em terceiro lugar.