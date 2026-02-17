Ainda que existam uma grande quantidade de imóveis excelentes disponíveis para locação ou compra no mercado imobiliário nacional, muitos brasileiros sonham em construir sua própria casa, modelando-a do modo que mais os agrade.

Todavia, para que o planejamento saia do papel, é fundamental se atentar os custos envolvidos, pois erguer uma casa em determinados padrões pode demandar um investimento alto e a falta de controle no orçamento pode resultar em prejuízos dolorosos.

Inclusive, é importante destacar que o orçamento é um dos primeiros passos para garantir que a construção saia conforme o planejado, pois desta forma, é possível estabelecer limites para o projeto e evitar imprevistos.

Vale lembrar que o custo médio de construção atual no Brasil gira em torno de R$ 1.800 a R$ 2 mil, dependendo da localização. Com isso em mente, basta estimar o espaço total que será ocupado (em metros quadrados) para se ter uma noção de grande parte dos custos da construção.

Para exemplificar, caso a construção tenha sido planejada para abrigar de 3 a 4 pessoas no total, estima-se que seu tamanho ideal ficaria entre 70 e 150 metros quadrados. Levando em conta os valores mencionados anteriormente, os custos ficariam entre R$ 120 mil e R$ 600 mil.

Valores adicionais da casa podem aumentar ainda mais os gastos

É relevante apontar que os custos estimados anteriormente correspondem apenas ao valor por metro quadrado que, geralmente, considera apenas a estrutura básica, mão de obra e algumas instalações básicas da casa.

Ao considerar itens como taxas e licenças, compra do terreno, conexões de serviços, projetos estruturais e arquitetônicos e adaptações adicionais, como alterações no solo, os valores podem sofrer aumentos significativos.

Além disso, o padrão de acabamento escolhido também pode influenciar nos gastos, já que determinados materiais acabam custando mais caro. Por conta disso, além de estabelecer um generoso orçamento, que esteja de acordo com o projeto imaginado, também é crucial criar uma reserva de emergência para evitar imprevistos.