Com o Flamengo conquistando o título do Brasileirão no meio da semana, ao vencer o Ceará por 1 a 0 no Maracanã, a última rodada da competição promete muita emoção na outra ponta da tabela. Isto porque cinco times chegam pressionados pelo temido fantasma do rebaixamento: Internacional, Vitória, Fortaleza, Ceará e Santos.

E os números não são nada agradáveis para os Colorados. Antes apontado como um dos favoritos ao título do Brasileirão, o Inter se afundou de vez no Z4 com a derrota por 3 a 0 para o São Paulo na Vila Belmiro e soma, segundo cálculos da Faculdade de Matemática da UFMG, 77,6% de chances de conhecer a segunda queda de sua história.

Para se livrar do rebaixamento, o gaúchos precisarão vencer o RB Bragantino no Estádio Beira-Rio e ainda torcer por tropeços de seus rivais. Vitória, com 65%, Fortaleza, com 35%, Ceará, com 20,3%, e Santos, com 2%, completam a luta contra a queda para a Série B.

Inter se salva se:

Vencer o Bragantino e tiver pelo menos duas combinações de resultados abaixo:

Vitória precisa perder ou empatar diante do São Paulo.

Fortaleza não pode vencer o Botafogo – se empatar, vai para o saldo de gols, atualmente em dois de diferença a favor dos cearenses (-13 a -15, ambos com 41 gols pró).

Ceará não pode pontuar – se fizer 1 ponto, vai para o saldo de gols, atualmente em 11 de diferença (-4 a -15).

Santos precisa perder para o Cruzeiro e tirar diferença de saldo, atualmente em 7 gols (-8 a -15).

Se empatar ou perder para o Bragantino:

É rebaixado independentemente de resultados paralelos.

Os jogos da 38ª rodada do Brasileirão