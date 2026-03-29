Nesta semana, os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começaram a receber os pagamentos referentes ao mês de março. Apesar disso, muitos cidadãos já estão ansiosos por depósitos posteriores.

Afinal, é relevante lembrar que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou recentemente o Decreto nº 12.884, que antecipou para o primeiro semestre do ano o pagamento do abono anual, popularmente conhecido como “13º salário do INSS”.

E vale destacar também que falta menos de um mês para que o valor seja depositado para aposentados e pensionistas, já que o pagamento seguirá a mesma ordem do calendário padrão do INSS, que é organizado com base na ordem do número final do benefício (NB).

Dessa forma, o abono anual será pago a partir do dia 24 de abril, juntamente com o benefício dos segurados, e atenderá, primeiramente, aqueles que recebem até um salário mínimo, nas seguintes datas:

NB final 1: 24 de abril;

NB final 2: 27 de abril;

NB final 3: 28 de abril;

NB final 4: 29 de abril;

NB final 5: 30 de abril;

NB final 6: 4 de maio;

NB final 7: 5 de maio;

NB final 8: 6 de maio;

NB final 9: 7 de maio;

NB final 0: 8 de maio;

Já no caso dos beneficiários que recebem acima de um salário mínimo, os pagamentos serão realizados em lotes de dois números de benefício por vez, conforme o calendário a seguir:

NB finais 1 e 6: 4 de maio;

NB finais 2 e 7: 5 de maio;

NB finais 3 e 8: 6 de maio;

NB finais 4 e 9: 7 de maio;

NB finais 5 e 0: 8 de maio.

Valor da primeira parcela do 13º salário dos aposentados

Assim como no caso do 13º salário dos trabalhadores de carteira assinada, o abono anual para aposentados e pensionistas é dividido em duas parcelas que, por sua vez, equivalem a 50% do valor do benefício mensal.

A primeira parcela do benefício costuma ser a mais aguardada, já que ela não sofre nenhum tipo de desconto. Já a segunda, que será paga no fim de maio. pode sofrer descontos do Imposto de Renda e, em alguns casos, de contribuições previdenciárias, apresentando um valor menor.