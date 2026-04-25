Construir uma casa térrea de 100 m² em abril de 2026 exige um planejamento financeiro detalhado, já que os custos variam bastante conforme o padrão da obra. No Brasil, o valor médio por metro quadrado gira entre R$ 2.000 e R$ 3.200 para projetos mais comuns. Isso significa que o investimento total pode mudar bastante dependendo das escolhas.

Na prática, uma casa simples pode custar entre R$ 180 mil e R$ 240 mil, considerando materiais básicos e acabamento mais econômico. Já um projeto de padrão médio, que é o mais comum no país, costuma ficar entre R$ 240 mil e R$ 300 mil. Em alguns casos, pode chegar a cerca de R$ 270 mil como média nacional.

Se a ideia for investir em um padrão mais alto, com melhores acabamentos e materiais mais sofisticados, o valor sobe rapidamente. Nesse cenário, uma casa de 100 m² pode ultrapassar os R$ 340 mil com facilidade. Em projetos mais personalizados, os custos podem passar até dos R$ 500 mil.

Outro ponto importante é que esses valores não incluem o terreno, que pode representar uma parte significativa do investimento. Além disso, taxas, projetos e licenças também ficam de fora dessas estimativas iniciais. Por isso, o custo final pode ser maior do que o previsto se não houver um bom planejamento desde o início.

O que faz o preço variar tanto na construção

O principal fator que influencia o custo da obra em 2026 é a mão de obra, que teve aumento superior a 10% no último ano. Esse item pode representar até metade do valor total da construção. Além disso, materiais como cimento, aço e revestimentos também impactam diretamente no orçamento.

Para economizar, especialistas indicam investir em um bom projeto e escolher acabamentos mais simples, sem abrir mão da qualidade estrutural. Pequenas mudanças no desenho da casa e nos materiais podem gerar uma economia significativa. Com planejamento e decisões inteligentes, é possível reduzir bastante os custos sem comprometer o resultado final.