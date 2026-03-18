O confronto entre Sport e Athletic-MG pela Copa do Brasil terminou com vitória do time visitante por 3 a 1, em partida disputada na Ilha do Retiro nesta terça-feira (17). O duelo mostrou momentos de tensão e a força do clube mineiro mesmo fora de casa.

1º tempo

Logo nos minutos iniciais, o Athletic surpreendeu com um gol de contra-ataque. O Sport tentou reagir, mas a equipe mineira se organizou rapidamente e manteve a posse de bola.

As melhores chances do time pernambucano não se converteram em gol, deixando o placar favorável aos visitantes ao fim da primeira parte do jogo.

2º tempo

A segunda parte começou com mais emoção com o Sport empatando durante uma jogada de escanteio. No entanto, a resposta do Athletic veio rapidamente com um gol feito após falhas na marcação.

A equipe visitante ainda ampliou o placar nos minutos finais, garantindo a vitória e a classificação para a próxima fase da competição.

Próximas fases na Copa do Brasil

Com a vitória, o Athletic avança à 5ª fase da competição, enquanto o Sport se despede da edição deste ano. A definição do próximo adversário do clube mineiro ainda será decidida por sorteio.