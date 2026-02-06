A inteligência artificial vem redesenhando o mercado de trabalho. Enquanto parte dos profissionais teme a substituição pela automação, novas funções ganham protagonismo. Uma das funções em destaque é a de engenheiro de Inteligência Artificial.

Responsável por projetar, testar e implementar sistemas, o cargo ocupa o topo do ranking de profissões que mais crescem no Brasil, segundo relatório do LinkedIn divulgado em janeiro.

Para Daniel Lázaro, líder de dados e Inteligência Artificial da Accenture na América Latina, o papel dessa profissão vai além da programação. “O engenheiro de IA moderno traduz problemas de negócios em arquiteturas de IA escaláveis que geram valor real”, afirma ele.

Demanda alta e poucos profissionais

A expansão da IA ampliou a procura por esses profissionais, mas a oferta não acompanha o ritmo de cresimento. O resultado é uma escassez considerada crítica pelas empresas, especialmente para lidar com sistemas complexos.

Mesmo assim, o acesso à carreira costuma exigir experiência prévia de, em média, três anos e meio em funções como engenharia de software ou ciência de dados. O mercado também se destaca pela flexibilidade. Em 2025, mais de 63% das vagas foram remotas e cerca de 13% híbridas.

Salários podem passar de R$ 27 mil

A combinação de alta demanda e falta de profissionais qualificados justifica os altos salários. Segundo o Guia Salarial Robert Half 2026, a remuneração de um engenheiro de IA no Brasil varia entre R$ 19.500 e R$ 27.100 mensais, podendo até ultrapassar esse valor.

O potencial de crescimento é apontado como amplo, pois a progressão deixa de ser apenas técnica e passa a ser de negócio, abrindo caminho para cargos de liderança, como Chief AI Officer ou head de Data & AI.

O que faz um engenheiro de IA hoje

Entre as principais atribuições estão a orquestração de agentes, a criação de soluções ligadas às dores do negócio e a gestão da infraestrutura de dados em nuvem, garantindo segurança e uso ético das informações.

Perfil, formação e desigualdade

O perfil buscado é o do chamado “polímata digital”, que combina hard skills, como Python, frameworks de IA e arquitetura de LLMs, com soft skills, como comunicação e empatia.

Apesar do avanço da área, a desigualdade de gênero persiste. Em 2025, apenas 10,58% das contratações foram de mulheres frente a 89,42% de homens, segundo dados do LinkedIn.