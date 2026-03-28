Apesar de o piso salarial nacional servir como referência, cada estado adota regras próprias e oferece remunerações diferentes aos professores. Para quem pensa em seguir ou permanecer na educação pública, compreender esses valores é importante.

Piso salarial nacional

O piso salarial estabelece o mínimo que um professor da educação básica deve receber em uma jornada de 40 horas semanais. Neste ano, esse valor chegou a R$ 5.130,63, representando um aumento em relação ao ano anterior.

Para profissionais que atuam menos horas, o cálculo é proporcional, e todos os níveis, da educação infantil ao ensino médio, estão contemplados.

Importante lembrar que esse é apenas o mínimo. Estados e municípios podem oferecer salários maiores, principalmente para quem possui especializações ou tempo de serviço acumulado.

Diferenças entre estados

Em alguns estados, professores iniciantes recebem salários próximos a R$ 13 mil, enquanto em outros o valor mal ultrapassa os R$ 5 mil. Esses números refletem também políticas educacionais e planos de carreira distintos.

Por exemplo, estados do Centro-Oeste e Norte tendem a oferecer salários mais altos, enquanto algumas regiões do Sul e Sudeste enfrentam restrições orçamentárias que impactam diretamente a remuneração dos professores.

Perspectiva de carreira e crescimento

Além do salário inicial, é importante considerar o avanço na carreira, já que progressões por tempo de serviço e especializações podem transformar a renda ao longo dos anos. Além disso, pesquisar os planos de carreira estaduais também é importante.