Nos últimos dez anos, o número de motoristas de Uber no Brasil tem crescido de forma acelerada. A flexibilidade oferecida pela plataforma continua atraindo principalmente homens que buscam uma renda extra ou uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Mas você já se perguntou quanto, de fato, um motorista de Uber ganha por mês?

Antes de responder a essa pergunta, é importante compreender quem produz esses dados. No Brasil, as duas fontes mais utilizadas são: a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), que representa os aplicativos e encomenda pesquisas ao Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap); e o GigU, um aplicativo copiloto que ajuda os motoristas a calcular os ganhos de cada corrida.

Além disso, há também o levantamento empírico realizado pela Federação dos Motoristas por Aplicativos do Brasil. A categoria de motoristas de Uber e 99 conta com diversos representantes ao longo dos anos, e cada um atua de maneira descentralizada.

Em São Paulo, por exemplo, um levantamento do GigU (antigo StopClub) indica que motoristas de aplicativo registram um faturamento médio mensal de R$ 8.571,42. Após descontar despesas com combustível, IPVA e manutenção do veículo, o lucro líquido chega a R$ 3.701,31, considerando uma jornada de trabalho de 60 horas por semana.

No Rio de Janeiro, o lucro mensal médio dos motoristas é de R$ 3.210,77, com uma jornada de 54 horas semanais. Já em Manaus, os rendimentos são menores: trabalhando cerca de 55 horas por semana, um motorista recebe, em média, R$ 1.854,77 por mês. Nas dez cidades com maior número de motoristas de aplicativo, o lucro médio por hora trabalhada varia entre R$ 8,43 e R$ 16,10.