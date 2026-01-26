As interrupções no fornecimento de energia nos Estados Unidos seguem crescendo à medida que o gelo avança sobre uma área cada vez maior e se acumula em regiões do Sul do país. Ao menos 750 mil pessoas estão sem eletricidade. O Tennessee lidera o número de afetados, com mais de 250 mil cortes, seguido pelo Texas, onde as interrupções ultrapassam 135 mil.

Ao menos 17 estados e o Distrito de Columbia decretaram estado de emergência em razão das condições climáticas, segundo informou o Departamento de Segurança Interna. De acordo com o site de monitoramento FlightAware, mais de 4 mil voos previstos para sábado foram cancelados, assim como mais de 9 mil voos inicialmente programados para domingo.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos emitiu alerta para uma tempestade de inverno excepcionalmente ampla e persistente, que deve provocar acúmulo intenso e generalizado de gelo no sudeste do país, com impactos que podem variar de severos a localmente catastróficos.

Os meteorologistas também previram temperaturas recordes de frio e sensação térmica extremamente baixa, que avançariam ainda mais sobre a região das Grandes Planícies nesta segunda-feira (26).

Ao menos 11 mortos já foram confirmados nos EUA

Uma intensa tempestade de inverno, marcada por temperaturas polares, atingiu grande parte dos Estados Unidos pelo terceiro dia seguido nesta segunda-feira (26), resultando em ao menos 11 mortes, deixando cerca de um milhão de residências sem energia e provocando o cancelamento de milhares de voos.

As autoridades alertaram que uma massa de ar de origem ártica manterá as temperaturas em níveis perigosamente baixos por mais alguns dias. Diante do cenário, foi decretado estado de emergência em Washington e em aproximadamente outros 20 estados.