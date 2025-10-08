Carol Lekker e Rayane Figliuzzi se envolveram em uma forte discussão na manhã desta terça-feira em A Fazenda 2025, reality show exibido pela Record TV. A confusão começou enquanto Carol cuidava das plantas e Gaby Spanic se aproximava para registrar o momento no câmera-trato. Ao notar que Rayane veio ajudá-la, Carol afirmou que a colega só se aproximou porque estava sendo filmada.

A discussão se intensificou, e as duas passaram a trocar acusações e provocações. “Acorda, mulher! Vai cometer seus crimes para lá. Ela acha que a gente tem medo dela, só ela que tem dinheiro para pagar advogados”, disparou Carol. Já Rayane, namorada do cantor Belo,rebateu: “Pode falar bastante, o processo tá aí. Ela é falsa, galera!”.

Durante a discussão, Carol voltou a mencionar o processo em que Rayane é acusada de estelionato. “Vai lá cometer seus crimes, foi prisão domiciliar que você ficou? Tão novinha e já presa, né?”, provocou. Rayane respondeu com ironia: “Pois é, quando a gente se apaixona, é f*da!”.

Gaby Spanic tentou intervir e pedir que a briga cessasse, mas foi ignorada por ambas. Em meio à discussão, Carol acabou cuspindo no rosto de Rayane. “Vai me agredir agora? Esse tipo de pessoa…”, reagiu a namorada de Belo. Carol, por sua vez, respondeu: “Cuspo e vou cuspir, faço de novo”, repetindo o gesto.

Os participantes restantes de A Fazenda 2025