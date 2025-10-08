Carol Lekker e Rayane Figliuzzi se envolveram em uma forte discussão na manhã desta terça-feira em A Fazenda 2025, reality show exibido pela Record TV. A confusão começou enquanto Carol cuidava das plantas e Gaby Spanic se aproximava para registrar o momento no câmera-trato. Ao notar que Rayane veio ajudá-la, Carol afirmou que a colega só se aproximou porque estava sendo filmada.
A discussão se intensificou, e as duas passaram a trocar acusações e provocações. “Acorda, mulher! Vai cometer seus crimes para lá. Ela acha que a gente tem medo dela, só ela que tem dinheiro para pagar advogados”, disparou Carol. Já Rayane, namorada do cantor Belo,rebateu: “Pode falar bastante, o processo tá aí. Ela é falsa, galera!”.
Durante a discussão, Carol voltou a mencionar o processo em que Rayane é acusada de estelionato. “Vai lá cometer seus crimes, foi prisão domiciliar que você ficou? Tão novinha e já presa, né?”, provocou. Rayane respondeu com ironia: “Pois é, quando a gente se apaixona, é f*da!”.
Gaby Spanic tentou intervir e pedir que a briga cessasse, mas foi ignorada por ambas. Em meio à discussão, Carol acabou cuspindo no rosto de Rayane. “Vai me agredir agora? Esse tipo de pessoa…”, reagiu a namorada de Belo. Carol, por sua vez, respondeu: “Cuspo e vou cuspir, faço de novo”, repetindo o gesto.
Os participantes restantes de A Fazenda 2025
- Carol Lekker – Modelo e influenciadora digital.
- Créo Kellab – Ator.
- Duda Wendling – Atriz.
- Dudu Camargo – Apresentador e jornalista.
- Fabiano Moraes – Publicitário.
- Fernando Sampaio – Ator, produtor e apresentador.
- Gaby Spanic – Atriz, conhecida por sua atuação em “A Usurpadora”.
- Guilherme Boury – Ator.
- Kathy Maravilha – DJ e dançarina.
- Luiz Mesquita – Lutador.
- Maria Caporusso – Empresária e influenciadora digital.
- Martina Sanzi – Influenciadora digital.
- Matheus Martins – Ator, modelo e DJ.
- Michelle Barros – Jornalista e apresentadora.
- Nizam Hayek – Ex-BBB e repórter.
- Rayane Figliuzzi – Influenciadora digital.
- Saory Cardoso – Dentista e influenciadora digital.
- Shia Phoenix – Ator e cantor.
- Tàmires Assîs – Influenciadora digital.
- Toninho Tornado – Comediante.
- Walério Araújo – Estilista.
- Wallas Arraos – Cantor e multi-instrumentista.
- Will Guimarães – DJ, modelo e influenciador digital.
- Yoná Sousa – Influenciadora digital.
Deixe um comentário