O caso do Banco Master virou um dos maiores escândalos recentes do sistema financeiro brasileiro, envolvendo banqueiros, empresários e servidores públicos em investigação da Polícia Federal. No centro está Daniel Vorcaro, dono da instituição, acusado de liderar um esquema de fraudes financeiras, como manipulação de balanços e lavagem de dinheiro.

Ao lado de Vorcaro, outros nomes aparecem como peças-chave na estrutura do suposto esquema. Entre eles está Fabiano Zettel, considerado o braço financeiro do grupo, responsável por movimentações de recursos. Também figuram Luiz Phillipi Mourão, apontado como coordenador de ações de monitoramento e intimidação, e Marilson Roseno, que teria atuado na coleta de informações e vigilância.

As investigações também alcançam servidores e ex-integrantes de órgãos públicos. Ex-dirigentes do Banco Central são suspeitos de repassar informações privilegiadas ao grupo, o que teria facilitado a atuação do banco em processos administrativos e decisões estratégicas. A Polícia Federal aponta indícios de que esses contatos eram frequentes e envolviam vantagens indevidas.

Além disso, o caso ainda envolve empresários, políticos e instituições financeiras que teriam participado de negociações ou mantido relações com o banco. A complexidade da investigação revela uma rede ampla de conexões, com possíveis impactos no sistema financeiro e no setor público, ampliando o alcance e a gravidade do escândalo.

Estrutura do esquema revela divisão de funções entre envolvidos

As apurações da Polícia Federal indicam que o grupo atuava de forma organizada, com divisão clara de funções entre seus integrantes. Enquanto o núcleo financeiro cuidava das movimentações e da gestão de recursos, outro braço era responsável por monitorar adversários e proteger os interesses do esquema, inclusive com práticas de intimidação.

Essa estrutura organizada reforça a suspeita de atuação criminosa coordenada, o que pode agravar as penas dos envolvidos. O caso segue em investigação e pode trazer novos desdobramentos, à medida que autoridades aprofundam a análise de documentos, transações e conexões entre os participantes.