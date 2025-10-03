Quem atua sob regime de carteira assinada precisa ficar atento às novas regras trabalhistas que começam a valer. Uma das principais mudanças diz respeito às férias: a partir de agora, o aviso prévio deve ser comunicado com pelo menos 30 dias de antecedência, garantindo ao trabalhador mais previsibilidade e tempo para se organizar.

O novo modelo de aviso prévio das férias trouxe maior proteção ao trabalhador, evitando alterações repentinas e inesperadas. A exigência de comunicação formal garantiu mais organização e transparência no processo. Entre os principais avanços está o reforço da segurança jurídica, já que a notificação escrita passa a servir como registro oficial.

Além disso, a medida também contribui para melhorar o planejamento das empresas, que passam a ter prazos mais definidos para organizar escalas, redistribuir tarefas e evitar imprevistos. Para os trabalhadores, a mudança representa a possibilidade de programar viagens, compromissos pessoais e até mesmo cursos de capacitação com maior tranquilidade.

Na prática, a nova regra busca equilibrar as relações de trabalho, oferecendo mais previsibilidade para ambas as partes. Com a formalização obrigatória, tanto empregadores quanto empregados ganham mais segurança e clareza, reduzindo conflitos e fortalecendo o diálogo dentro do ambiente profissional.

O que mudou com a atualização

📌 O que já valia na CLT

Aviso das férias: deveria ser dado com pelo menos 30 dias de antecedência (art. 135).

Pagamento: o valor das férias + 1/3 constitucional deve ser pago até 2 dias antes do início do período.

Divisão das férias: permitido fracionar em até 3 períodos, sendo:

1 período de no mínimo 14 dias corridos;

os demais de pelo menos 5 dias corridos cada.

Escolha da data: a decisão final sobre o período é do empregador, mas este deve levar em conta, sempre que possível, os interesses do trabalhador.

📌 O que mudou em 2025

Aviso prévio das férias ficou mais rígido:

Agora precisa ser comunicado por escrito e de forma documentada, servindo como registro oficial.

Garante mais previsibilidade e impede mudanças de última hora.

Segurança jurídica reforçada: o aviso escrito pode ser usado como prova em disputas trabalhistas, reduzindo conflitos entre empresas e empregados.

Maior organização interna: empresas devem planejar melhor suas escalas e operações, já que não podem alterar férias de forma repentina.