A Chevrolet está chamando a atenção dos consumidores com uma oferta imperdível: o Onix Plus 2026, modelo queridinho da marca, pode ser adquirido em 12 vezes sem juros, facilitando a compra para quem busca conforto, tecnologia e desempenho sem pesar no bolso.

Além dos descontos atraentes, a Chevrolet oferece planos de financiamento exclusivos com taxa zero. Segundo o site Mundo do Automóvel para PCD, há descontos disponíveis em quatro versões do Onix Plus. Por exemplo, o Onix Plus 1.0 básico teve seu preço reduzido de R$ 106.790 para R$ 98.290, proporcionando uma economia de R$ 8,5 mil.

No financiamento, é possível optar por uma entrada de R$ 69.873,83 e 12 parcelas de R$ 2.499,00, sem juros. Já o Onix Plus LT 1.0 Turbo, cujo valor inicial é R$ 125.490, está sendo vendido por R$ 119.990, com desconto de R$ 5,5 mil. Com o plano FDU, a entrada é de R$ 88.046,08 e as 12 parcelas saem por R$ 2.799,00, novamente com taxa zero.

Além das condições de pagamento facilitadas, o Onix Plus 2026 traz uma série de recursos que o tornam uma opção atraente para diversos perfis de motoristas. O modelo conta com central multimídia com tela touchscreen, conectividade com Apple CarPlay e Android Auto, sistemas de assistência ao motorista e design moderno, que une conforto interno e estilo externo.

Com essa combinação de preço competitivo, financiamento sem juros e tecnologias avançadas, a Chevrolet reforça a posição do Onix Plus como um dos carros mais desejados do mercado, ideal para quem busca qualidade, economia e praticidade na hora de adquirir um veículo novo.

Os carros mais vendidos no Brasil em 2024