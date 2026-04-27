O craque Neymar voltou a chamar atenção fora dos gramados ao adquirir um avião particular avaliado em cerca de R$ 250 milhões. O modelo escolhido é um jato executivo de altíssimo padrão, conhecido pela autonomia impressionante e pelo nível de conforto oferecido aos passageiros. A aeronave virou destaque recentemente após aparecer em aeroportos brasileiros.

O avião é um Dassault Falcon 900LX, um dos modelos mais sofisticados da aviação executiva mundial. Ele possui autonomia de aproximadamente 8.800 quilômetros, o que permite realizar viagens intercontinentais sem necessidade de escalas para abastecimento. Isso significa que o jogador pode cruzar oceanos e ligar cidades distantes com rapidez e praticidade.

Outro destaque da aeronave está em sua estrutura com três motores, algo incomum na categoria. Essa configuração garante maior segurança, além de permitir rotas mais diretas, inclusive sobre áreas oceânicas extensas. O jato também alcança velocidades próximas de 1.000 km/h, reduzindo significativamente o tempo de viagem.

Por dentro, o avião funciona como uma verdadeira “mansão nos céus”, com espaço para até 14 passageiros. A cabine é dividida em ambientes que permitem descanso, trabalho e lazer durante o voo. Equipado com tecnologia avançada e alto nível de isolamento acústico, o modelo oferece uma experiência premium em viagens longas.

Ausência inesperada de Neymar em treino do Santos gera dúvidas

A ausência de Neymar em um treino do Santos pegou comissão técnica e torcedores de surpresa, especialmente por não haver explicação imediata para o ocorrido. O atacante não compareceu à atividade no CT Rei Pelé antes da viagem para a Argentina, levantando questionamentos internos.

Horas depois, o clube esclareceu que o jogador apresentou um quadro de virose na noite anterior, sendo medicado e acompanhado pelo departamento médico. Apesar do susto, ele reagiu bem e foi incluído na delegação que viajaria para enfrentar o San Lorenzo pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.