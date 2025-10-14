Ramon Dino se tornou o primeiro brasileiro a conquistar o título do Mr. Olympia, o mais importante campeonato de fisiculturismo do mundo, no último sábado (11), em Las Vegas, Estados Unidos. Além de marcar história na categoria Classic Physique, o atleta acreano recebeu uma recompensa financeira significativa.

O campeão levou 100 mil dólares (cerca de 550 mil reais) para casa, valor que soma aos seus ganhos acumulados na competição ao longo dos últimos anos. Desde sua estreia em 2021, Ramon vem subindo posições e se consolidando entre os principais nomes da categoria. Na estreia, ele ficou em quinto lugar, mas não recebeu premiação naquela ocasião.

Em 2022 e 2023, Ramon Dino recebeu US$ 20 mil em cada edição após ser vice-campeão. No ano passado, ao terminar em quarto lugar, garantiu mais US$ 7 mil. Com a conquista inédita deste ano, o brasileiro acumula US$ 147 mil (aproximadamente R$ 810 mil) em premiações ao longo de sua trajetória no Mr. Olympia.

A apresentação em Las Vegas confirmou o favoritismo do acreano, que se destacou desde as prévias. Com um físico impecável, apresentações impactantes e excelente performance nas poses, ele superou o alemão Mike Sommerfeld, vice-campeão, e o americano Ruff Diesel, que ficou em terceiro lugar no pódio.

Prêmios de Ramon Dino no Mr. Olympia

2021: sem premiação (5º lugar)

2022: 20 mil dólares (2º lugar)

2023: 20 mil dólares (2º lugar)

2024: 7 mil dólares (4º lugar)

2025: 100 mil dólares (1º lugar)

Total: 147 mil dólares (R$ 800 mil na cotação atual)

O que é o Mr. Olympia?

O Mr. Olympia é o maior e mais prestigiado campeonato de fisiculturismo do mundo, organizado pela International Federation of Bodybuilding & Fitness (IFBB) desde 1965. O torneio reúne os melhores atletas da modalidade, que competem em diversas categorias — como Open, Classic Physique, 212, Men’s Physique e Fitness Feminino — exibindo força, simetria, definição muscular e apresentação no palco.

Vencer o Mr. Olympia é considerado o ápice da carreira de um fisiculturista, garantindo reconhecimento internacional, oportunidades de patrocínio e premiações financeiras significativas. É o evento que consagrou lendas como Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman e Phil Heath, tornando-se referência máxima no mundo do bodybuilding.