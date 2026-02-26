Consumidores atentos a boas oportunidades de compra já têm data para disputar produtos apreendidos pela Receita em São Paulo. Em novo leilão eletrônico marcado para 13 de março, modelos como o iPhone 15 Plus e o iPhone 13 aparecem com lances mínimos a partir de R$ 922, valor bem abaixo do mercado.

O leilão será realizado online e é aberto a pessoas físicas e jurídicas. O envio de propostas poderá ser feito entre os dias 9 e 12 de março, enquanto a fase de lances está prevista para começar às 10h do dia 13, pelo horário de Brasília.

De eletrônicos a veículos

O leilão reúne centenas de itens distribuídos em lotes. Além de smartphones, há notebooks, relógios, perfumes, roupas, tecidos, livros, brinquedos, entre outros. Alguns conjuntos começam com lances de R$ 50.

Também constam no edital motocicletas elétricas, carros, caminhonetes e caminhões, além de materiais industriais e insumos. Em muitos casos, os lotes são compostos por grandes quantidades.

Mercado de luxo e compra

Quem busca artigos de alto padrão também encontrará opções. Há produtos de marcas internacionais com lances iniciais a partir de R$ 2.700, como itens da Gucci, peças da Dior e acessórios da Salvatore Ferragamo.

Os bens poderão ser conferidos presencialmente em cidades de São Paulo, mediante agendamento. Após a arrematação, o comprador tem até 30 dias para fazer a retirada, já que não há serviço de entrega.

A Receita reforça que pessoas físicas não podem revender os produtos adquiridos, e determinadas restrições também se aplicam a empresas, conforme as regras estabelecidas no edital do leilão.