Conforme estimativas da Receita Federal, mais de 40 milhões de brasileiros deverão apresentar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em 2026. E para evitar equívocos, o órgão emitiu um importante comunicado para os contribuintes.

O informe, divulgado originalmente pelo portal Gov.br, ressalta que a Receita divulgará os novos procedimentos para o período atual da declaração em uma coletiva de imprensa que será realizada na próxima segunda-feira (16).

O evento será realizado no auditório do Ministério da Fazenda e contará com a presença de diversas figuras relevantes ligadas ao órgão, incluindo o secretário Especial da Receita Federal do Brasil, Robison Sakiyama Barreirinhas, e o auditor-fiscal José Carlos da Fonseca, que é o responsável pelo programa do Imposto de Renda 2026.

A coletiva será iniciada por volta das 10h da manhã e os jornalistas presentes poderão fazer perguntas ao fim das apresentações. E vale lembrar que será possível acompanhar toda a entrevista por meio do canal oficial do Ministério da Fazenda no YouTube.

Imposto de Renda 2026: quem precisa encaminhar informações à Receita Federal?

Conforme mencionado anteriormente, a Receita Federal divulgará todos os detalhes sobre a declaração do IRPF de 2026 por meio da coletiva marcada para a próxima semana. Contudo, de acordo com especialistas, algumas regras já estão pré-definidas.

Entre os principais pontos, está a confirmação de que brasileiros que recebem até R$ 5 mil ainda precisarão fazer a declaração normalmente, já que a Lei nº 15.270/2025, que estabeleceu a isenção do imposto, só passará a valer para a declaração do próximo ano.

Já informações como o limite de rendimentos e outros detalhes serão divulgados oficialmente no dia 16 de março. Apesar disso, é recomendável que os contribuintes organizem organizem os documentos necessários até a data para facilitar o preenchimento da declaração e evitar possíveis atrasos ou inconsistências.