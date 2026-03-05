Apesar das mudanças em curso nas regras do Imposto de Renda, a declaração ainda seguirá obrigatória para grande parte dos contribuintes em 2026. E um recente informe divulgado pela Receita Federal pode ser essencial para prevenir equívocos.

Conforme relatado pelo portal Gov.br, o órgão confirmou que realizará, no dia 16 de março, uma coletiva de imprensa no auditório do Ministério da Fazenda que servirá para anunciar os novos procedimentos para o período atual.

Na ocasião, estarão presentes o secretário Especial da Receita Federal do Brasil, Robison Sakiyama Barreirinhas, o subsecretário de Arrecadação, Cadastros e Atendimento Gustavo Andrade Manrique, o subsecretário de Gestão Corporativa Juliano Neves e a a representante da diretoria de Negócios Econômico-Fazendários do Serpro, Ariadne Fonseca.

Além disso, a coletiva também contará com a participação do auditor-fiscal José Carlos da Fonseca, que é o responsável pelo programa do Imposto de Renda 2026. Ao fim das apresentações, haverá espaço para que os jornalistas presentes façam perguntas.

A entrevista será iniciada por volta das 10h da manhã e também poderá ser assistida online por meio do canal oficial do Ministério da Fazenda no YouTube, que fará uma transmissão integral do momento.

Imposto de Renda 2026: quem é obrigado a declarar?

Embora a Receita Federal ainda esteja finalizando os detalhes da declaração do Imposto de Renda 2026, que é referente aos rendimentos do ano passado, é recomendável que os contribuintes enquadrados nas seguintes regras já comecem a se preparar (via g1):