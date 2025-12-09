A Justiça decretou oficialmente a falência da tradicional rede de Supermercados Santo Antônio, localizada no bairro Muquiçaba, em Guarapari, encerrando uma história comercial que durou mais de cinco décadas. A decisão, emitida em 1º de dezembro de 2022, levou ao leilão de 24 imóveis da empresa em fevereiro de 2023.

O passivo trabalhista da rede chegou a R$ 25 milhões, mas a situação se agrava ainda mais quando somados os débitos com bancos, impostos e fornecedores, que elevam a dívida total para valores bilionários. A decisão deixou centenas de funcionários desassistidos e marcou o colapso de uma das marcas mais tradicionais da região.

Os primeiros sinais de crise começaram a aparecer para os consumidores ainda no verão de 2020, quando as prateleiras passaram a exibir falta de itens básicos. A gestão enfrentou sérias dificuldades operacionais, que foram desde a troca repentina das máquinas de cartão até a suspensão do plano de saúde dos colaboradores.

Supermercados Santo Antônio, em Guarapari Crédito: Carlos Alberto Silva – 03/12/2019

Tentando evitar o colapso financeiro, os proprietários decidiram vender as lojas para a holding paulista DX Group. Porém, a negociação não trouxe a estabilidade esperada, já que os antigos donos acusaram o grupo comprador de descumprir o contrato.

A volta dos fundadores ao comando da rede, no entanto, não conseguiu reverter a situação e acabou acelerando a deterioração financeira. As dívidas seguiram em crescimento acelerado, obrigando a empresa a promover demissões em massa. Como resultado, a rede anunciou o fechamento definitivo das operações em julho de 2020.

O fechamento abrupto gerou um impacto social, visto que muitos trabalhadores ficaram sem receber suas verbas rescisórias e direitos trabalhistas. Com isso, passaram a depender da liquidação dos ativos leiloados para obterem seus pagamentos.