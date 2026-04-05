Regiões do Sul do Brasil, conhecidas pelas temperaturas mais baixas, devem enfrentar um período de calor no início de abril. Mesmo com a chegada do outono, os próximos dias terão características típicas de verão, com temperaturas elevadas em várias cidades.

A mudança ocorre por causa da atuação de uma massa de ar quente de origem tropical, que impede a entrada de frentes frias e favorece a elevação das temperaturas.

A previsão indica que diversas áreas, principalmente no Rio Grande do Sul, devem registrar máximas acima dos 30°C. Em alguns pontos, o calor pode ser ainda mais intenso durante a tarde, aumentando a sensação de abafamento. Esse cenário contrasta com o padrão esperado para esta época do ano, quando as temperaturas costumam ser mais amenas.

Calor combinado com pancadas de chuva

Apesar do predomínio do calor, o tempo não deve ficar totalmente estável. A combinação de altas temperaturas com a umidade do ar favorece a formação de nuvens carregadas. Com isso, podem ocorrer pancadas de chuva isoladas, que em alguns momentos podem ser fortes e acompanhadas de vento.

Mudança no tempo é esperada no fim do mês

A tendência é que o clima comece a mudar ao longo de abril. A chegada de uma frente fria mais intensa deve provocar queda nas temperaturas, principalmente na última semana do mês. Com isso, o padrão típico do outono deve voltar gradualmente, trazendo dias mais amenos na região Sul.