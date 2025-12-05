Uma nova medida do governo federal deve transformar a vida financeira de milhões de brasileiros a partir de 2026. Com a sanção de uma lei recente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprovou um reajuste relevante na política tributária, que vai extinguir uma cobrança que há anos pesa no orçamento dos trabalhadores.

A mudança impacta diretamente as faixas de renda mais baixa, oferecendo um alívio expressivo no dia a dia das famílias e ampliando o poder de compra. A iniciativa também integra o compromisso de tornar o sistema tributário mais justo, reduzindo distorções que historicamente penalizavam quem ganhava menos.

A lei sancionada pelo presidente Lula eleva a faixa de isenção do Imposto de Renda para trabalhadores que ganham até R$ 5 mil mensais. A mudança, que entra em vigor em janeiro de 2026, integra um pacote de medidas de ajuste econômico e representa uma das mais significativas revisões da tabela do IR em décadas.

Segundo estimativas do Ministério da Fazenda, aproximadamente 15 milhões de brasileiros serão diretamente beneficiados. Desse total, 10 milhões deixarão de pagar o imposto por completo, enquanto outros 5 milhões passarão a contribuir com valores reduzidos.

A mudança pretende corrigir a defasagem acumulada ao longo dos últimos anos e atualizar a tabela conforme a inflação, já que ela não recebia reajustes adequados desde 2015. Segundo o governo, a medida busca promover maior justiça tributária, evitando que trabalhadores de menor renda continuem arcando com uma carga desproporcional.

A iniciativa também se aproxima de modelos internacionais de tributação mais progressiva, nos quais a contribuição aumenta conforme a renda. Com a nova regra, as alíquotas passam por ajustes e o sistema ganha um formato mais equilibrado e coerente com a realidade econômica atual.