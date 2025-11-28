Muita gente desconhece, mas famílias que se enquadram nas regras do Bolsa Família podem chegar a receber até R$ 750 em novembro de 2025, desde que tenham ao menos uma criança de até 6 anos. O benefício mantém o valor base de R$ 600, e os adicionais destinados a grupos específicos podem elevar o total mensal recebido.
Além do valor principal, o programa conta com benefícios complementares que aumentam a quantia final conforme a composição familiar. No caso das crianças pequenas, o acréscimo vem do Benefício Primeira Infância, que adiciona R$ 150 por criança de 0 a 6 anos, garantindo um reforço importante para famílias com maior demanda por alimentação, cuidados e despesas básicas.
Há, ainda, outros adicionais previstos pelo governo, como o Benefício Variável Familiar, destinado a gestantes, lactantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos. Com isso, famílias que atendem aos critérios de renda e mantêm as condicionalidades em dia podem garantir um valor mais robusto no fim do mês.
A medida busca reforçar a proteção social e combater a insegurança alimentar, assegurando que os recursos cheguem especialmente aos lares com crianças pequenas, considerados o grupo mais vulnerável dentro do programa.
Calendário de pagamentos do Bolsa Família em novembro
- 14 de novembro – NIS final 1
- 17 de novembro – NIS final 2
- 18 de novembro – NIS final 3
- 19 de novembro – NIS final 4
- 21 de novembro – NIS final 5
- 24 de novembro – NIS final 6
- 25 de novembro – NIS final 7
- 26 de novembro – NIS final 8
- 27 de novembro – NIS final 9
- 28 de novembro – NIS final 0
