Muita gente desconhece, mas famílias que se enquadram nas regras do Bolsa Família podem chegar a receber até R$ 750 em novembro de 2025, desde que tenham ao menos uma criança de até 6 anos. O benefício mantém o valor base de R$ 600, e os adicionais destinados a grupos específicos podem elevar o total mensal recebido.

Além do valor principal, o programa conta com benefícios complementares que aumentam a quantia final conforme a composição familiar. No caso das crianças pequenas, o acréscimo vem do Benefício Primeira Infância, que adiciona R$ 150 por criança de 0 a 6 anos, garantindo um reforço importante para famílias com maior demanda por alimentação, cuidados e despesas básicas.

Há, ainda, outros adicionais previstos pelo governo, como o Benefício Variável Familiar, destinado a gestantes, lactantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos. Com isso, famílias que atendem aos critérios de renda e mantêm as condicionalidades em dia podem garantir um valor mais robusto no fim do mês.

A medida busca reforçar a proteção social e combater a insegurança alimentar, assegurando que os recursos cheguem especialmente aos lares com crianças pequenas, considerados o grupo mais vulnerável dentro do programa.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em novembro