A cidade de Nova York anunciou, no início deste ano, a criação de um programa inédito de “Congelamento de Aluguel”, voltado a reduzir a pressão financeira sobre inquilinos de baixa renda, especialmente idosos e pessoas com deficiência.

A proposta busca trazer maior estabilidade ao mercado imobiliário ao manter inalterados os valores dos aluguéis regulados — algo que não ocorria há mais de duas décadas. A medida integra o plano da gestão do prefeito Zohran Mamdani para enfrentar o aumento do custo de vida na cidade, que há anos pesa no orçamento dos moradores.

O prefeito Mamdani, reconhecido por sua agenda de perfil progressista, apresentou a medida como parte de um conjunto mais amplo de reformas estruturais. A iniciativa pretende alcançar cerca de um milhão de unidades com aluguel regulado, prevendo a concessão de incentivos fiscais aos proprietários como forma de compensar eventuais perdas financeiras.

A proposta busca equilibrar a proteção aos inquilinos com a necessidade de assegurar que proprietários continuem investindo e realizando a manutenção dos imóveis. Além do congelamento dos valores, Mamdani também defende a criação de tributos direcionados a grandes empresas e contribuintes de alta renda, com o objetivo de financiar ações voltadas à redução do custo de vida na cidade.

Medida histórica reacende debate sobre intervenção no mercado imobiliário

A nova regra estabelece um prazo de até 20 anos sem reajustes para imóveis enquadrados no programa, marcando uma das mudanças mais profundas já feitas na política de habitação da cidade. A prefeitura argumenta que a iniciativa oferece previsibilidade e segurança para famílias de baixa renda, evitando despejos motivados por aumentos sucessivos nos contratos.

Ao mesmo tempo, a decisão provoca discussões sobre os impactos econômicos a longo prazo. Enquanto movimentos de moradia veem a medida como uma vitória social, representantes do setor imobiliário defendem cautela e alertam para possíveis reflexos nos investimentos e na oferta de imóveis nos próximos anos.