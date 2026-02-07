Em vigor desde dezembro do ano passado, uma portaria do Ministério do Turismo passa a impactar a rotina de quem se hospeda em hotéis. O documento define regras para check-in, check-out e tempo de limpeza dos quartos, com o objetivo de reduzir conflitos entre hóspedes e estabelecimentos como hotéis, pousadas e similares.

A portaria estabelece que a diária dos hotéis deve corresponder a 24 horas completas, incluindo o tempo de limpeza e preparação dos quartos. O período de arrumação não pode ultrapassar três horas, garantindo ao hóspede pelo menos 21 horas de uso efetivo da acomodação no primeiro e último dia da estadia.

Além disso, os hotéis devem informar claramente os horários de check-in e check-out antes da reserva, evitando surpresas e conflitos com os clientes. A norma também prevê que, caso haja disponibilidade, seja possível oferecer entrada antecipada ou saída tardia, desde que os custos e condições sejam comunicados previamente.

Para os viajantes, a medida representa mais transparência e previsibilidade, enquanto para os estabelecimentos ela cria segurança jurídica, padronizando práticas e reduzindo disputas relacionadas aos horários e serviços mínimos. Dessa forma, a portaria busca equilibrar os interesses de hóspedes e meios de hospedagem, promovendo uma experiência mais organizada e justa.

Novas regras trazem mais transparência e conforto aos hóspedes

Com a entrada em vigor da portaria do Ministério do Turismo, os viajantes passam a ter maior clareza sobre os horários de check-in e check-out, assim como sobre o tempo de limpeza dos quartos. Essas medidas ajudam a evitar conflitos e garantem que o consumidor saiba exatamente o que esperar durante a estadia, tornando a experiência mais previsível e tranquila.

Para os hotéis, pousadas e outros meios de hospedagem, a regulamentação oferece segurança jurídica ao padronizar procedimentos e definir limites claros para a arrumação e uso das acomodações. Isso permite que os estabelecimentos planejem melhor a operação diária, mantendo a qualidade do serviço sem prejudicar os hóspedes.