O Relógio do Juízo Final foi atualizado e registrou o menor tempo desde que foi criado. O grupo de cientistas nucleares Bulletin of the Atomic Scientists modificou o tempo para 85 segundos para a meia-noite, batendo o número marcado no ano passado, quando o relógio marcou 89 segundos.

A decisão sobre o horário deste ano foi tomada pelos cientistas Daniel Holtz, Steve Fetter, Inez Fung, Asha M. George, John B. Wolfstal, Alexandra Bell e Maria Ressa.

Entre os motivos há fatores como conflitos envolvendo os Estados Unidos, como o bombardeio no Irã, a operação que resultou na captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa e a tentativa de controle do governo americano sobre a Groenlândia.

Os cientistas também citaram o comportamento de outras potências nucleares como a Rússia e a China e listaram os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio. Além disso, outra preocupação apontada foi sobre o avanço da inteligência artificial e seus possíveis impactos na sociedade.

O que é o Relógio do Juízo Final

O relógio, criado em 1947, é uma iniciativa para alertar a humanidade sobre os maiores perigos que existem, funcionando como uma metáfora do quão próxima está a humanidade da autodestruição. Quanto mais perto da meia-noite estiverem os ponteiros do relógio, mais próximo estaria também o mundo do seu fim.

Todos os anos, o anúncio evidencia os riscos enfrentados pela humanidade, incluindo conflitos armados, colapsos ambientais e tecnologias problemáticas.