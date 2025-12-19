De volta à Série A do Campeonato Brasileiro após 32 anos, o Remo anunciou na manhã desta quinta-feira (18) a contratação do colombiano Juan Carlos Osório, de 64 anos, como novo técnico da equipe. Ele assume o comando no lugar de Guto Ferreira, que não teve o contrato renovado com o clube azulino para a temporada de 2026.

O Remo será o terceiro clube brasileiro da carreira de Juan Carlos Osório. Há cerca de dez anos, o treinador comandou o São Paulo, onde permaneceu por 29 partidas antes de deixar o cargo para assumir a seleção do México. À frente da equipe nacional, disputou a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, vencendo Alemanha e Coreia do Sul na fase de grupos.

A segunda passagem de Juan Carlos Osório pelo futebol brasileiro foi no Athletico-PR, mais recentemente, em 2024, mas durou pouco. O treinador deixou o comando do Furacão com seis vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, alcançando 66% de aproveitamento. A demissão ocorreu após a derrota para o Londrina no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense.

A carreira do novo técnico do Remo

Nome completo: Juan Carlos Osório Arbelaz

Nascimento: 08/06/1961, em Santa Rosa de Cabal, na Colômbia

Clubes e seleções que comandou: Millonarios (COL), Chicago Fire (EUA), NY Red Bulls (EUA), Once Caldas (COL), Puebla (MEX), Atlético Nacional (COL), São Paulo, Seleção do México, Seleção do Paraguai, América de Cali (COL), Zamalek (EGI), Athletico Paranaense e Tijuana (MEX)