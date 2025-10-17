A Azul Linhas Aéreas anunciou a volta de um dos serviços mais curiosos e elogiados pelos passageiros: a oferta de pizza a bordo. A novidade estará disponível na classe econômica em voos internacionais com saída do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), reforçando a estratégia da companhia de combinar conforto, inovação e sabor em viagens de longa duração.

A partir da segunda quinzena de outubro, os passageiros com destino a Paris, Lisboa, Porto e Madri, na Europa, além de Orlando e Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, poderão saborear as opções margherita e calabresa durante o voo. Serão servidas 75 mil fatias ao longo de dois meses, em uma ação que também consolida a parceria da Azul com a Pizza Prime, maior rede brasileira de pizzarias.

A parceria entre a companhia aérea e a rede de pizzarias teve início em maio deste ano, quando 48 mil fatias de pizza foram servidas nos voos entre o Brasil e a Flórida. A iniciativa foi muito bem recebida pelos passageiros, gerando repercussão positiva e muitos compartilhamentos da experiência nas redes sociais.

De acordo com Jason Ward, vice-presidente de Marketing e Pessoas da Azul, o retorno da pizza a bordo é um reflexo direto do sucesso da ação anterior: “A parceria foi um sucesso e recebemos feedback muito positivo de nossos Clientes, que se surpreenderam com a oferta de pizza a bordo. Por isso, decidimos retomar a iniciativa”.

A oferta de pizza em voos internacionais representa uma estratégia que une identidade nacional e conforto gastronômico. A Azul busca se destacar não apenas pela excelência da frota e dos serviços, mas também por proporcionar uma experiência de bordo diferenciada, que valoriza o paladar do passageiro brasileiro.

Especialistas do setor aéreo apontam que iniciativas como essa contribuem para gerar valor emocional e fortalecimento da marca, tornando a viagem ainda mais memorável. A inclusão de produtos tipicamente brasileiros em voos internacionais também atua como uma estratégia de marketing cultural, ajudando a reforçar a imagem do Brasil no exterior.