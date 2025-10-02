A Fast Shop comunicou internamente a seus colaboradores que encerrará as atividades de 11 lojas e de um centro de distribuição, segundo informação divulgada pela coluna de Rodrigo Loureiro, do Times Brasil. O fechamento, que inclui tanto unidades próprias quanto filiais — entre elas as lojas A2You, especializadas em produtos Apple — será feito em três fases ao longo deste mês.

Em comunicado, a Fast Shop informou que o fechamento faz parte de uma estratégia para elevar a rentabilidade e a eficiência operacional, ressaltando que as lojas físicas seguem sendo um pilar importante do negócio. No entanto, a empresa não detalhou se os funcionários das unidades impactadas serão desligados ou transferidos para outras filiais.

O anúncio acontece em meio a uma mudança na liderança da Fast Shop, com a nomeação de Rodrigo Ogawa como CEO interino, responsável por conduzir a empresa diante de um cenário corporativo desafiador. A decisão de fechar unidades físicas também ocorre às vésperas da Black Friday, uma das datas mais relevantes para o varejo.

Além dos desafios financeiros, a Fast Shop também está sob investigação do Ministério Público de São Paulo, que apura indícios de uso irregular de créditos de ICMS, operações financeiras com empresas de fachada e possível participação de auditores fiscais em esquemas de propina. O diretor estatutário Mário Otávio Gomes admitiu envolvimento no caso e chegou a ser preso.

O uso irregular de créditos de ICMS na Fast Shop

Investigação: O caso está sendo apurado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

Acusações: Há indícios de uso indevido de créditos de ICMS para reduzir artificialmente tributos devidos.

Esquemas financeiros: Operações suspeitas teriam sido realizadas por meio de empresas de fachada.

Envolvimento de servidores públicos: Auditores fiscais são investigados por participação em esquemas de propina ligados à fraude.

Executivo da empresa: O diretor estatutário Mário Otávio Gomes reconheceu participação no esquema e chegou a ser preso.