No final de setembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e a proibição de todos os lotes do Café Torrado e Moído Extraforte e Tradicional da marca Câmara. A decisão também suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição, publicidade e o uso do produto em todo o território nacional.

A medida foi tomada após um laudo do Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen/RJ) identificar fragmentos semelhantes a vidro em um lote do café (nº 160229). Além disso, a Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde do Rio de Janeiro verificou que a embalagem apontava empresas inexistentes ou irregulares como responsáveis pela fabricação.

De acordo com a Anvisa, devido ao risco à saúde e à falta de procedência confiável, os consumidores foram orientados a não utilizar o café Câmara em nenhuma de suas versões. Na mesma resolução, a agência também determinou o recolhimento de todos os produtos da Axis Nutrition Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., incluindo suplementos alimentares.

O que é a Anvisa e qual o seu papel?

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é um órgão do governo federal responsável por proteger e promover a saúde da população por meio da regulação e fiscalização de produtos e serviços que possam afetar a saúde.

Entre suas principais funções estão:

Controle e fiscalização de medicamentos, alimentos, cosméticos, produtos para saúde e vacinas;

Autorização e acompanhamento da produção e comercialização desses produtos;

Monitoramento de riscos à saúde pública, como contaminações ou produtos falsificados;

Regulação de serviços de saúde, incluindo hospitais, clínicas e laboratórios;

Orientação e educação da população sobre riscos e cuidados relacionados à saúde.

Em resumo, a Anvisa atua como uma espécie de “guardião” da saúde pública, garantindo que produtos e serviços estejam seguros antes de chegarem ao consumidor.