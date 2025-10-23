O fisiculturista multicampeão Ricardo Nolasco dos Santos, conhecido no mundo do bodybuilding como Kadu Santos, faleceu na última segunda-feira (20), no Rio Grande do Sul, aos 31 anos. Segundo informações de sua biografia, Kadu conquistou 11 títulos na carreira e foi bicampeão geral do Muscle Contest, uma das competições mais prestigiadas do fisiculturismo.

A morte do atleta foi confirmada por familiares por meio de um comunicado nas redes sociais, mas a causa não foi divulgada. Com mais de 12 mil seguidores, Kadu costumava compartilhar dicas de treino, sua rotina no fisiculturismo e participações em competições. Além de atleta, atuava como treinador e oferecia consultorias online.

O corpo do fisiculturista foi sepultado na terça-feira (21) em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Nas redes sociais, seu pai, Amauri Santos, disse ser o “dia mais triste” da vida e declarou amor ao filho. A noiva de Kadu, Sabrina Wollmann, republicou o comunicado da família. Ela é personal trainer e o acompanhava em todas as competições.

Ricardo integrava a equipe do Team Deusa Hera, assessoria voltada ao bodybuilding e suplementação. A instituição também emitiu uma nota de pesar nas redes sociais, que recebeu mais de 200 curtidas e diversas mensagens de condolências.

O que é o fisiculturismo?

O fisiculturismo é uma prática esportiva que tem como objetivo o desenvolvimento máximo dos músculos por meio de treinos intensos de musculação, alimentação controlada e, muitas vezes, suplementação específica. Os fisiculturistas trabalham para atingir um corpo com alta definição muscular, baixa porcentagem de gordura e proporções equilibradas.

Nas competições, os atletas são avaliados por juízes que consideram critérios como simetria, volume, definição, proporção e apresentação cênica. Além da estética, o fisiculturismo exige disciplina extrema, envolvendo rotinas rigorosas de treino, descanso e dieta.