Santos (SP) é a cidade do Brasil que possui mais mulheres do que homens, segundo Censo Demográfico 2022, produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na cidade do litoral paulista, há 418.608 habitantes – 54,68% de mulheres e 45,32% de homens, de acordo com o Instituto.

Além de Santos, Salvador (BA) também apresenta uma predominância feminina expressiva, com as mulheres representando 54,4% dos moradores. Em São Caetano do Sul (SP), a proporção é um pouco menor, chegando a 54,32%, mas ainda assim as mulheres permanecem em maioria.

Outras cidades brasileiras também registram uma diferença relevante entre os gêneros, reforçando uma tendência nacional observada pelo IBGE: as mulheres são maioria na maior parte do país. Em grandes centros urbanos, esse cenário costuma estar associado à maior expectativa de vida feminina e à migração em busca de oportunidades de trabalho e estudo.

De modo geral, o Censo 2022 indica que as mulheres representam 51,5% da população brasileira, mantendo uma predominância histórica. Esses dados ajudam a orientar políticas públicas, planejamento urbano e investimentos em áreas como saúde, educação e assistência social, já que revelam mudanças importantes no perfil populacional das cidades.

As 20 cidades do Brasil com mais mulheres