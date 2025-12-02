Santos (SP) é a cidade do Brasil que possui mais mulheres do que homens, segundo Censo Demográfico 2022, produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na cidade do litoral paulista, há 418.608 habitantes – 54,68% de mulheres e 45,32% de homens, de acordo com o Instituto.
Além de Santos, Salvador (BA) também apresenta uma predominância feminina expressiva, com as mulheres representando 54,4% dos moradores. Em São Caetano do Sul (SP), a proporção é um pouco menor, chegando a 54,32%, mas ainda assim as mulheres permanecem em maioria.
Outras cidades brasileiras também registram uma diferença relevante entre os gêneros, reforçando uma tendência nacional observada pelo IBGE: as mulheres são maioria na maior parte do país. Em grandes centros urbanos, esse cenário costuma estar associado à maior expectativa de vida feminina e à migração em busca de oportunidades de trabalho e estudo.
De modo geral, o Censo 2022 indica que as mulheres representam 51,5% da população brasileira, mantendo uma predominância histórica. Esses dados ajudam a orientar políticas públicas, planejamento urbano e investimentos em áreas como saúde, educação e assistência social, já que revelam mudanças importantes no perfil populacional das cidades.
Salário mínimo muda 💼
As 20 cidades do Brasil com mais mulheres
- Santos (SP) — 54,68%
- Salvador (BA) — 54,4%
- São Caetano do Sul (SP) — 54,32%
- Niterói (RJ) — 54,19%
- Aracaju (SE) — 54,11%
- Recife (PE) — 54,09%
- Olinda (PE) — 54,09%
- Porto Alegre (RS) — 53,99%
- Vitória (ES) — 53,71
- Águas de São Pedro (SP) — 53,63%
- Fortaleza (CE) — 53,6%
- Rio de Janeiro (RJ) — 53,59%
- Paulista (PE) — 53,57%
- Belo Horizonte (MG) — 53,54%
- Natal (RN) — 53,5%
- Itabuna (BA) — 53,47%
- Jaboatão dos Guararapes (PE) — 53,43%
- Maceió (AL) — 53,5%
- Feira de Santana (BA) — 53,47%
- Cruz das Almas (BA) — 53,43%
Deixe um comentário