O Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, confirmou uma mudança significativa no Sistema Único de Saúde. A partir de outubro, o CPF será adotado como número principal de identificação dos usuários em todo o país. O antigo Cartão SUS, ainda existente, passará a ser chamado de Cadastro Nacional de Saúde (CNS) e funcionará apenas como referência secundária.

Modernização e segurança de dados

De acordo com o governo federal, a unificação tem como meta modernizar o atendimento, dar mais agilidade aos serviços e reduzir falhas na base de informações. A expectativa é eliminar cadastros duplicados, erros de digitação e inconsistências que prejudicavam a gestão do sistema.

Mais praticidade no dia a dia

Com a mudança, bastará apresentar o CPF em consultas, exames ou vacinação. O documento será também a chave de acesso à Caderneta Digital da Criança e a outros serviços do aplicativo Meu SUS Digital, que centraliza informações de saúde do cidadão.

Disponibilidade no aplicativo e no CadSUS

O novo cartão virtual estará acessível no Meu SUS Digital, sem necessidade de novo cadastro para quem já possui o Cartão SUS. As informações serão migradas automaticamente para a plataforma CadSUS Web, que passou por ajustes para centralizar dados em torno do CPF.

Atendimento garantido para todos

O Ministério da Saúde ressalta que nenhum cidadão ficará sem assistência. Em situações específicas, como no caso de indígenas, ribeirinhos, estrangeiros em trânsito, nômades ou pessoas em situação de rua, será possível criar cadastros temporários, assegurando o acesso aos serviços.

Impacto da unificação

Atualmente, cerca de 246 milhões de cadastros já estão vinculados ao CPF, enquanto outros 40,8 milhões seguem em análise. A previsão é que até abril de 2026 mais de 100 milhões de registros duplicados sejam desativados, restando apenas os 228,9 milhões de CPFs ativos no país.

A medida faz parte da estratégia de transformação digital da saúde pública, fortalecendo a integração entre unidades, melhorando a precisão dos históricos médicos e reduzindo riscos de fraudes.