Com o tempo, muitos usuários de celulares Android percebem que o aparelho fica mais lento ou apresenta travamentos. Apesar de ser uma situação comum, há recursos simples que podem ajudar a recuperar a agilidade do dispositivo e garantir uma experiência melhor no dia a dia.

Desativar animações do sistema

Uma das medidas mais eficazes é desativar as animações que acompanham a abertura e o fechamento de aplicativos. A mudança pode ser feita nas opções de desenvolvedor do próprio sistema. Ao acessar esse menu, basta alterar as escalas de animação de janela e de transição para “desativada”. Essa configuração reduz o esforço do processador com efeitos visuais e direciona a energia do aparelho para as tarefas realmente importantes.

Outras configurações úteis

Além das animações, é recomendável manter o sistema atualizado e evitar o excesso de aplicativos rodando em segundo plano. Ativar a atualização automática na Google Play Store garante que os apps recebam melhorias de desempenho e segurança constantemente.

Outra dica é organizar a tela inicial, retirando widgets que consomem memória RAM sem necessidade. Aplicativos pouco usados também podem ser desinstalados, liberando espaço e reduzindo processos que sobrecarregam o sistema.

Cuidados com armazenamento

A limpeza de cache e arquivos temporários também ajuda a acelerar o celular. Isso pode ser feito nas configurações de cada aplicativo ou com o auxílio de ferramentas como o Files do Google, que identifica e remove conteúdos desnecessários de forma prática.

Atualizações e limitações do hardware

Apesar da importância das atualizações, aparelhos mais antigos podem não suportar bem versões recentes do Android. Nessas situações, atualizar pode trazer mais lentidão do que benefícios. Por isso, é fundamental avaliar as especificações do smartphone antes de instalar um novo sistema.

Monitorar o uso de CPU, memória e temperatura do dispositivo também é uma forma de identificar os principais pontos de gargalo e agir de forma mais precisa para melhorar o desempenho.