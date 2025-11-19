Assim como ocorreu nos últimos dias, a terceira semana de novembro começou com mais um alerta de temporais em várias partes do país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a atenção se concentra nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que estão sob influência de uma nova frente fria.

O alerta divulgado pelo Inmet foi classificado com grau de severidade “perigo”. Os acumulados de chuva podem chegar a 100 milímetros, com risco de queda de granizo, queda de árvores, alagamentos e danos em áreas agrícolas.

O sistema responsável pelas chuvas e pela queda nas temperaturas atingiu o Rio Grande do Sul no fim de semana, associado à formação de um ciclone extratropical no Rio da Prata, na divisa entre Argentina e Uruguai. Após provocar instabilidades em Santa Catarina e no Paraná, a frente fria avança para o Sudeste, onde permanece estacionada entre São Paulo e Rio de Janeiro.

Segundo Celso Luis de Oliveira Filho, meteorologista da Tempo OK, embora a situação inspire atenção, esse tipo de ocorrência é comum durante o período chuvoso no Brasil, que costuma registrar episódios mais intensos a partir de outubro.

“É difícil falar em término das tempestades até o fim dessa fase. Neste contexto, o que podemos afirmar é que as tempestades mudarão de posição nos próximos dias. Do Sul, elas começarão a acontecer entre as regiões Norte e Nordeste, além dos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso, onde o risco é de formação de enxurradas nos centros urbanos”, disse.