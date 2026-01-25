O desinteresse de parte dos brasileiros pela Seleção Brasileira de futebol, que por décadas foi um símbolo de paixão nacional, tem sido alvo de pesquisas e análises de especialistas. Um levantamento recente do instituto Ipsos-Ipec mostrou que cerca de um em cada três torcedores afirma não se importar com a equipe, com quase metade atribuindo notas baixas ao seu nível de fanatismo.

Essa mudança no comportamento do público reflete não apenas questões esportivas, como desempenho e conexão com ídolos, mas também fatores culturais e sociais que alteraram a relação histórica do brasileiro com sua principal equipe nacional de futebol.

Entre os principais fatores apontados para esse afastamento está a perda de identificação do torcedor com os jogadores que vestem a camisa amarela. Atualmente, a maior parte dos atletas da Seleção atua no exterior e tem pouca ligação com o cotidiano do futebol brasileiro, o que dificulta a criação de ídolos próximos do público.

Além disso, a distância física e simbólica entre a equipe e o torcedor comum enfraqueceu o sentimento de pertencimento que marcou gerações anteriores. Especialistas também destacam que o desgaste institucional da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), somado a escândalos, má gestão e resultados esportivos aquém das expectativas, contribuiu para a quebra de confiança.

Paralelamente, o crescimento do interesse por clubes europeus, impulsionado pelas redes sociais e transmissões globais, fez com que parte do público passasse a acompanhar mais campeonatos internacionais do que os jogos da Seleção, alterando de forma significativa a relação emocional com o futebol brasileiro.

A agenda do Brasil na Copa do Mundo de 2026

13/06, 19h00 – Brasil x Marrocos – Nova Jersey

19/06, 22h00 – Brasil x Haiti – Filadélfia

24/06, 19h00 – Escócia x Brasil – Miami