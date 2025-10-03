A motivação no trabalho é um fator determinante para o desempenho e bem-estar dos colaboradores, mas muitos brasileiros têm relatado queda no engajamento dentro das empresas. Pesquisas recentes apontam que diversos fatores — desde gestão ineficiente e falta de reconhecimento até excesso de tarefas e baixa valorização profissional — estão impactando a satisfação dos trabalhadores.

Uma pesquisa inédita conduzida pela Serasa, em parceria com a Opinion Box e a plataforma de bem-estar Fully Ecosystem, mostrou que as finanças pessoais também influenciam diretamente a motivação e a produtividade dos trabalhadores brasileiros.

De acordo com o estudo, 30% dos profissionais afirmam sentir desmotivação no trabalho devido a questões financeiras, enquanto 50% revelam que suas atividades são motivadas principalmente pela necessidade de quitar contas. Para grande parte dos entrevistados, o emprego deixou de ser um espaço de realização pessoal, tornando-se, sobretudo, um meio de lidar com dívidas ou aliviar pressões e emoções negativas.

O levantamento também revelou que a preocupação com finanças pessoais afeta não apenas o engajamento, mas também a saúde mental e o equilíbrio emocional dos trabalhadores. Muitos relatam sentir ansiedade, estresse e cansaço, o que reflete diretamente na produtividade e na qualidade do trabalho.

Especialistas afirmam que empresas que investem em programas de educação financeira, suporte psicológico e políticas de valorização dos colaboradores conseguem reduzir esses impactos, aumentando a motivação e criando um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.

Práticas de bem-estar para combater a desmotivação

Programas de educação financeira

Oferecer workshops, cursos e consultorias para ajudar os funcionários a administrar melhor suas finanças pessoais.

Ensinar sobre orçamento, investimentos, controle de dívidas e planejamento de longo prazo.

Apoio à saúde mental

Disponibilizar psicólogos, terapias online ou programas de suporte emocional.

Criar ambientes de escuta e acolhimento, nos quais os colaboradores se sintam à vontade para falar sobre estresse e pressões do trabalho.

Reconhecimento e valorização

Implementar sistemas de recompensas, bônus e feedbacks positivos.

Reconhecer publicamente conquistas, esforços e dedicação, reforçando a motivação intrínseca.

Flexibilidade e equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Adotar horários flexíveis, home office e pausas estratégicas.

Incentivar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, reduzindo o risco de burnout.

Promoção de atividades físicas e lazer

Disponibilizar academias, convênios esportivos ou programas de bem-estar físico.

Incentivar momentos de descontração, como eventos, desafios ou atividades coletivas, para melhorar o clima organizacional.

Desenvolvimento pessoal e profissional