A ansiedade e a dificuldade para dormir são problemas cada vez mais comuns na vida moderna, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. Embora muitas busquem soluções naturais, é importante reforçar que tanto os transtornos de ansiedade quanto a insônia crônica são condições médicas que exigem acompanhamento profissional. Dentro desse contexto, a camomila (Matricaria recutita) tem ganhado destaque por seus efeitos calmantes e seu uso tradicional como aliada do bem-estar.

Como a camomila age no cérebro

O poder relaxante da camomila está ligado principalmente a um composto chamado apigenina, um flavonoide com ação sobre o sistema nervoso central. Pesquisas indicam que a apigenina se conecta aos receptores GABA do cérebro — os mesmos envolvidos no controle da ansiedade e no relaxamento — ajudando a reduzir a agitação mental e a preparar o corpo para o descanso.

O que dizem os estudos científicos

A camomila é uma das plantas medicinais mais estudadas quando o assunto é ansiedade e sono. Revisões de pesquisas, como as do National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), apontam que extratos da erva podem aliviar sintomas de ansiedade leve a moderada.

Em relação ao sono, embora as evidências sejam mais modestas, diversos estudos mostram que o chá pode melhorar a qualidade do descanso, ajudando as pessoas a adormecer mais rápido e acordar mais dispostas.

Como preparar e quando tomar

Para aproveitar melhor seus compostos ativos, recomenda-se preparar a infusão com uma a duas colheres de flores secas de camomila em água quente (não fervente), deixando descansar de 5 a 10 minutos antes de coar. O consumo cerca de 30 a 60 minutos antes de dormir pode potencializar o relaxamento. O uso contínuo, dentro de uma rotina tranquila, ajuda o corpo a associar o chá ao momento de descanso.

Cuidados e limitações

Apesar de natural, a camomila não é isenta de riscos. Pessoas com alergia a plantas da família Asteraceae devem evitá-la, assim como quem usa anticoagulantes ou medicamentos sedativos, pois pode haver interação. Gestantes também devem buscar orientação médica antes do consumo.

Acima de tudo, o chá de camomila deve ser visto como um complemento, e não como substituto de um tratamento médico. Caso a ansiedade ou a insônia estejam interferindo nas atividades do dia a dia, o caminho mais seguro é procurar ajuda de um profissional de saúde.