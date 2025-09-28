A agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos (FDA) aprovou nesta semana o uso da leucovorina — também conhecida como ácido folínico — para tratar sintomas relacionados ao autismo em pacientes com deficiência cerebral de folato.

Essa é a primeira vez que a substância, antes empregada principalmente em tratamentos de quimioterapia e em casos de anemia, recebe indicação oficial para essa condição. A leucovorina é uma versão modificada da vitamina B9 (folato), nutriente fundamental para a formação das células sanguíneas e o desenvolvimento celular.

Naturalmente encontrado em alimentos como feijão, vegetais de folhas verdes, ovos e frutas cítricas, o folato desempenha um papel essencial no desenvolvimento neurológico. Até então, o medicamento era indicado em situações específicas, como reduzir os efeitos adversos do metotrexato, tratar certos tipos de anemia e potencializar a ação de drogas utilizadas contra o câncer.

A novidade é a inclusão, no rótulo, da indicação para crianças autistas que apresentam dificuldade no transporte de folato para o cérebro — condição que pode afetar fala, cognição e comportamento. Nos estudos clínicos, pacientes tratados com leucovorina demonstraram avanços significativos na comunicação e no desenvolvimento social em comparação com aqueles que receberam placebo.

Embora os resultados sejam encorajadores, especialistas ressaltam que a leucovorina não representa uma cura para o autismo. Ainda são necessários estudos mais abrangentes para identificar quais pacientes respondem melhor ao tratamento, definir a dosagem adequada e avaliar os potenciais efeitos colaterais a longo prazo.

Um resumo sobre o autismo (Transtorno do Espectro Autista – TEA)

🔹 Definição: condição do neurodesenvolvimento caracterizada por diferenças na comunicação, interação social e padrões de comportamento.

🔹 Espectro: varia de casos leves a mais intensos, com diferentes níveis de suporte necessários.

🔹 Sinais comuns: dificuldades de interação social, comunicação verbal e não verbal, comportamentos repetitivos, interesses restritos e sensibilidade sensorial.

🔹 Diagnóstico: geralmente realizado na infância, a partir da observação clínica e de testes específicos; não existe exame laboratorial que confirme o TEA.

🔹 Causas: não há uma causa única; envolve fatores genéticos e ambientais.

🔹 Prevalência: afeta milhões de pessoas no mundo; dados recentes indicam aumento no número de diagnósticos devido a maior conscientização e melhores métodos de identificação.

🔹 Tratamento: não há cura, mas terapias multidisciplinares (fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, entre outras) ajudam no desenvolvimento de habilidades e qualidade de vida.

🔹 Educação e inclusão: apoio escolar adaptado, estratégias de ensino personalizadas e ambientes inclusivos são fundamentais.

🔹 Medicamentos: usados apenas para tratar sintomas associados, como ansiedade, insônia ou hiperatividade, e não o autismo em si.

🔹 Importância da conscientização: combater preconceitos e promover inclusão social são pontos centrais para garantir dignidade e autonomia às pessoas autistas.