Se você já se cansou de testar cremes, shampoos e tratamentos prometendo fios lisos e sedosos, uma novidade promete acabar com a frustração. Recentemente, especialistas revelaram qual é o único produto que realmente alisa os cabelos, explicando como ele atua nos fios e por que os resultados superam as promessas de outros produtos do mercado.

O produto em questão é o Lola Vintage, um creme alisante de 100 g que custa menos de R$ 30. Além de proporcionar fios lisos e macios, ele é formulado com ingredientes que ajudam a reduzir o frizz e proteger a saúde do cabelo, tornando-o uma opção prática e acessível para quem busca um efeito de salão sem precisar gastar fortunas.

O Lola Vintage se destaca ainda por sua fórmula versátil, adequada para diferentes tipos de cabelo, desde os mais finos até os mais grossos e cacheados. Para obter o melhor resultado, basta aplicar o creme nos fios limpos e úmidos, massageando bem, e deixar agir pelo tempo indicado na embalagem antes de enxaguar.

Usuárias relatam que, com o uso regular, o produto não só alisa, mas também deixa o cabelo mais brilhoso e com movimento natural, sem aquela sensação pesada ou rígida que alguns alisantes tradicionais podem causar.

Como usar o Lola Vintage para alisar o cabelo

Lave o cabelo com shampoo e retire o excesso de água, deixando os fios úmidos.

Aplique o creme em toda a extensão dos cabelos, da raiz às pontas, massageando bem para garantir que o produto seja distribuído uniformemente.

Deixe agir pelo tempo indicado na embalagem (geralmente alguns minutos), sem exceder o limite recomendado.

Enxágue completamente os fios com água morna, sem deixar resíduos do creme.

Seque e modele como de costume; o cabelo ficará mais liso, macio e com redução de frizz.

💡 Dica: Para melhores resultados, utilize o produto regularmente e combine com outros cuidados capilares, como hidratação semanal e proteção térmica ao usar secador ou chapinha.