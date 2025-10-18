A Copa do Mundo de 2026 só terá início em 11 de junho, mas as principais casas de apostas do Reino Unido já apontam os favoritos ao título, e uma seleção europeia se destaca como favorita absoluta. Segundo o jornal britânico The Telegraph, a Espanha, campeã da Eurocopa de 2024, lidera a lista, com odds de 4/1.

Logo atrás, empatados em segundo lugar, estão Brasil, França e Inglaterra, com odds de 6,5/1. Um pouco mais atrás, com 8/1, aparece a atual campeã Argentina. Outros campeões mundiais como Uruguai, Itália e Alemanha possuem números ainda maiores.

A Copa do Mundo de 2026 será disputadas poir 48 seleções e contará com sedes nos Estados Unidos, México e Canadá. As equipes serão divididas em 16 grupos de três times cada, com os dois melhores de cada grupo avançando para a fase de mata-mata. A grande decisão está marcada para o dia 11 de julho.

A ampliação para 48 seleções deve aumentar a competitividade e dar oportunidade a mais países estreantes no torneio, casos de Jordânia, Uzbequistão e Cabo Verde, que já carimbaram vaga para o Mundial.

Os campeões da Copa do Mundo