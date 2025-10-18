A Copa do Mundo de 2026 só terá início em 11 de junho, mas as principais casas de apostas do Reino Unido já apontam os favoritos ao título, e uma seleção europeia se destaca como favorita absoluta. Segundo o jornal britânico The Telegraph, a Espanha, campeã da Eurocopa de 2024, lidera a lista, com odds de 4/1.
Logo atrás, empatados em segundo lugar, estão Brasil, França e Inglaterra, com odds de 6,5/1. Um pouco mais atrás, com 8/1, aparece a atual campeã Argentina. Outros campeões mundiais como Uruguai, Itália e Alemanha possuem números ainda maiores.
A Copa do Mundo de 2026 será disputadas poir 48 seleções e contará com sedes nos Estados Unidos, México e Canadá. As equipes serão divididas em 16 grupos de três times cada, com os dois melhores de cada grupo avançando para a fase de mata-mata. A grande decisão está marcada para o dia 11 de julho.
A ampliação para 48 seleções deve aumentar a competitividade e dar oportunidade a mais países estreantes no torneio, casos de Jordânia, Uzbequistão e Cabo Verde, que já carimbaram vaga para o Mundial.
Os campeões da Copa do Mundo
- 1930: Uruguai (1º título)
- 1934: Itália (1º título)
- 1938: Itália (2º título)
- 1950: Uruguai (2º título)
- 1954: Alemanha (1º título)
- 1958: Brasil (1º título)
- 1962: Brasil (2º título)
- 1966: Inglaterra (1º título)
- 1970: Brasil (3º título)
- 1974: Alemanha (2º título)
- 1978: Argentina (1º título)
- 1982: Itália (3º título)
- 1986: Argentina (2º título)
- 1990: Alemanha (3º título)
- 1994: Brasil (4º título)
- 1998: França (1º título)
- 2002: Brasil (5º título)
- 2006: Itália (4º título)
- 2010: Espanha (1º título)
- 2014: Alemanha (4º título)
- 2018: França (2º título)
- 2022: Argentina (3º título)
