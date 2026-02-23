Uma explosão em um tanque de combustível provocou a retirada emergencial de moradores em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo (22). O acidente ocorreu em uma base da Vibra e levou autoridades a isolarem um perímetro de 300 metros ao redor da unidade industrial.

A medida preventiva atingiu diretamente os moradores da vila. Ao todo, 118 pessoas, de 41 famílias, deixaram suas casas e foram encaminhadas para hospedagens provisórias. A decisão partiu do Grupamento de Operações com Produtos Perigosos do Corpo de Bombeiros, diante da possibilidade de novas explosões.

Vítima em estado grave e dois desaparecidos

Um homem foi socorrido em estado grave e permanece internado no Hospital Municipal São João Batista. Outras duas pessoas continuam desaparecidas. As buscas utilizam drones, embarcações e equipes técnicas, mas ainda não foram realizadas no interior do tanque atingido devido às condições de segurança.

O reservatório tem capacidade para 2 milhões de litros e armazenava aproximadamente 350 mil litros de álcool no momento da explosão. Parte do volume já foi transferido para caminhões-tanque, em uma operação conduzida de forma cautelosa para evitar novos danos.

Operações suspensas e apuração em andamento

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis enviou técnicos ao município e determinou a paralisação das atividades na base até a conclusão das análises. Informações preliminares indicam que um serviço de soldagem estava em andamento quando ocorreu o acidente.

Para prestar assistência à população, a Universidade Federal Fluminense disponibilizou um espaço de acolhimento e orientação. As autoridades reforçam que o isolamento da área permanece até que a retirada de todo o combustível seja concluída e o local considerado seguro.