O São Paulo anunciou, no dia 10 de março, a contratação de Roger Machado, de 51 anos, como novo técnico da equipe principal. Ele chegou para substituir Hernán Crespo, com contrato válido até o fim da temporada. Neste início de trabalho, o treinador soma duas vitórias e duas derrotas, em um desempenho considerado irregular por parte da torcida e da imprensa.

Apesar dos resultados divididos, Roger Machado segue respaldado pela diretoria do clube. Ainda assim, ele vem sendo alvo de críticas, especialmente pelo estilo de jogo apresentado e pelo uso frequente de termos técnicos nas entrevistas coletivas, conhecido popularmente como “tatiquês”. Mesmo com a pressão externa, o clube mantém confiança na evolução do trabalho.

Além das mudanças no time principal, o São Paulo também promoveu uma troca importante nas categorias de base. O técnico Allan Barcellos deixou o comando da equipe sub-20 após demonstrar insatisfação com promessas internas que não teriam sido cumpridas pela diretoria. A saída marca mais um momento de reformulação dentro do clube.

Para o lugar de Allan, o São Paulo acertou a chegada de Júlio Baptista, ex-jogador com passagem marcante pelo futebol europeu e pela própria equipe paulista. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Jorge Nicola.

Plano do São Paulo mira futuro com Júlio Baptista

Segundo apuração do jornalista Jorge Nicola, o São Paulo já tem um plano traçado para Júlio Baptista. A ideia é prepará-lo no comando do sub-20 para, em um futuro próximo, assumir a equipe principal, seguindo um modelo semelhante ao adotado com Filipe Luís no Flamengo.

O retorno de Júlio Baptista ao Brasil acontece após mais de uma década fora do país. Como jogador, sua última passagem foi pelo Cruzeiro, em 2015, antes de encerrar a carreira. Desde então, construiu sua vida na Espanha, onde atuou por clubes como Sevilla e Real Madrid, além de ter formado família no país, com esposa e filhos espanhóis.