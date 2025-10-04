Chegar à aposentadoria com as finanças em dia é o sonho de muita gente, mas só é possível com planejamento e disciplina. Saber como organizar gastos, eliminar dívidas e investir de forma inteligente permite que você aproveite essa fase da vida com tranquilidade e segurança. Segundo o economista Aldo Barrigosse, existe um segredo para isso.

Uma das estratégias mais conhecidas é a regra do 50/30/20, que distribui a renda mensal em três categorias: despesas essenciais, lazer e investimentos. Segundo o especialista, a abordagem contempla gastos com saúde, entretenimento e até aplicações que podem gerar renda adicional.

Outra dica importante é priorizar a quitação de dívidas com juros altos antes de qualquer investimento. Cartões de crédito, cheque especial e empréstimos pessoais podem comprometer grande parte da renda e dificultar a formação de uma reserva financeira.

Além disso, manter um orçamento detalhado ajuda a identificar despesas desnecessárias e redirecionar esses recursos para a aposentadoria. Planejar com antecedência, mesmo que aos poucos, garante que você chegue à aposentadoria livre de dívidas e com segurança financeira.

O que é a regra do 50/30/20?

A regra do 50/30/20 é uma estratégia de organização financeira pessoal que ajuda a dividir a renda mensal de forma equilibrada. Ela sugere distribuir o dinheiro recebido em três categorias principais:

50% para despesas essenciais – inclui gastos indispensáveis, como aluguel, contas de luz e água, alimentação, transporte e saúde.

30% para lazer e desejos – engloba despesas não essenciais, como entretenimento, viagens, restaurantes e hobbies.

20% para poupança e investimentos – destinado à formação de reserva de emergência, quitação de dívidas ou aplicações financeiras para o futuro.

Essa regra funciona como um guia simples e prático para manter equilíbrio entre necessidades, qualidade de vida e planejamento financeiro de longo prazo.